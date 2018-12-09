شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 26 يوماً من الاختفاء.. «بطاقة عمل» تكشف مكان جثث مفقودي حفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - حفر الباطن:

عثرت الجهات الأمنية، اليوم الأحد، على مركبة تقل أربعة مواطنين كانوا قد فُقدوا في ظروف غامضة قبل 26 يوماً في محافظة حفر الباطن، اتضح أنهم متوفون بداخلها.

وكشفت مصادر أن أحد الأشخاص عثر على بطاقة عمل تخص قائد المركبة ملقاة في منطقة برية شمال حفر الباطن فأبلغ الجهات الأمنية عنها، وبدأت تجديد عملية البحث عنهم.

وأضافت المصادر أن شرطة محافظة حفر الباطن يرافقها الدفاع المدني وفريق أنجاد التطوعي باشرت الموقع، وقامت بسحب الماء المتجمع داخل منطقة أرضية منخفضة بالقرب من موقع العثور على الهوية.

وأشارت المصادر إلى أنه جرى استخراج المركبة التي كانوا يستقلونها، وعُثر على المفقودين الأربعة متوفين بداخلها، وتم تسليم الواقعة لشرطة المحافظة لإكمال اللازم.