شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام أعمال القمة الخليجية الـ39.. رسائل مهمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - الرياض:

اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم الأحد، في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.

وأعلنت القمة الخليجية، البيان الختامي لقمة مجلس التعاون لدول الخليج العربي 39 بعنوان “إعلان الرياض”.

وتتضمن “إعلان الرياض” التأكيد على التمسك بمجلس التعاون لمواجهة التحديات في المنطقة، والتأكيد على وحدتى الصف والهدف بين قادة المجلس، والاتفاق على تجفيف منابع الإرهاب ومواجهة التيارات المتطرفة.

وأشار البيان الختامي إلى أهمية الوفاق على رؤية الملك سلمان التي وضعت الأسس لاستكمال منظومة التكامل الخليجي، لافتا إلى أن القادة وجهوا بالالتزام الدقيق بالتوقيتات الزمنية لتحقيق التكامل الاقتصادي.

وجدد البيان الختامي للقمة الخليجية، التأكيد على دعم القضية الفلسطينية ووحدة الشعب الفلسطيني، وكذلك الحرص على استمرار مد يد العون للشعب اليمني وتقديم المساعدات للدول الشقيقة والصديقة.