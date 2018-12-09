مقتل سبعة مسؤولين سوادنيين على الأقل في تحطم طائرة هليكوبتر

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية .. مقتل 5 مسؤولين في تحطم طائرة

ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سبعة مسؤولين محليين على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بولاية القضارف بشرق البلاد يوم الأحد.

وأضافت الوكالة أن والي القضارف وثلاثة من مسؤولي الأمن قضوا في الحادث فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص. وكان المسؤولون في جولة أمنية بالإقليم.

ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادث.

وذكر التلفزيون السوداني في وقت سابق يوم الأحد أن طائرة تحطمت دون الإشارة إلى أنها كانت طائرة هليكوبتر.