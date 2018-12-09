ذكرت وكالة السودان للأنباء أن سبعة مسؤولين محليين على الأقل لقوا حتفهم في تحطم طائرة هليكوبتر بولاية القضارف بشرق البلاد يوم الأحد.
وأضافت الوكالة أن والي القضارف وثلاثة من مسؤولي الأمن قضوا في الحادث فيما أصيب عدد آخر من الأشخاص. وكان المسؤولون في جولة أمنية بالإقليم.
ولم يتضح حتى الآن سبب وقوع الحادث.
وذكر التلفزيون السوداني في وقت سابق يوم الأحد أن طائرة تحطمت دون الإشارة إلى أنها كانت طائرة هليكوبتر.
شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل سبعة مسؤولين سوادنيين على الأقل في تحطم طائرة هليكوبتر على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الكويت وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الكويت ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .