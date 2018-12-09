بطة صينية تجذب أنظار زوار "سنترال بارك" في نيويورك

جذب طائر من نوع البط الصيني في غضون بضعة أسابيع قبلة أنظار زوار متنزه "سنترال بارك" في نيويورك، بعدما أتى من مكان مجهول وبدأ بالاختلاط مع أنواع البط الأخرى في مشهد أثار اهتماما كبيرا لدى المتنزهين وهواة التصوير.

وظهرت البطة ذات الريش الملوّن اللافت والمنحدر أساسا من آسيا، في المتنزه الشهير بنيويورك في أكتوبر/ تشرين الأول، وكشف عنها تسجيل مصور نشره عبر "تويتر" ديفيد باريت المولع بأنواع الطيور النادرة.

وباتت تحركات تلك البطة محط اهتمام كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حتى إن صحيفة "نيويورك تايمز" خصصت موضوعا عنها.

وما يزال مجهولا، حتى اليوم، كيف وصل هذا الطائر إلى المتنزه، إذ أن البعض ظنوا في البداية أنه فر من حديقة حيوانات، غير أن حدائق المدينة نفت هذا الأمر.

وسرت تكهنات بأن إحدى الأسر تخلت عن الطائر بعدما كانت تعتني به في منزلها، غير أن هذا الأمر يفترض أن يكون آتيا من مكان أبعد من نيويورك؛ إذ أن قوانين هذه العاصمة المالية الأمريكية تمنع السكان من الاحتفاظ بالبط في المنزل.

وأصبح هذا الطائر نجما ولُقِّب بـ"ماندارين باتينكين"، نسبة إلى الممثل ماندي باتينكين "ذي برينسس برايد" من جانب موقع "جوتاميست" الإخباري.