شكرا لقرائتكم خبر عن موجز "السعودية 365".. قرار جديد من المملكة بشأن الوافدين والان مع التفاصيل

خلال الساعات الماضية، شهدت المملكة العربية السعودية عدد من الأخبار الهامة التي تناولتها المواقع الإخبارية، نقدمها في السطور الأتية:

خادم الحرمين: حريصون على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي

أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، حرص المملكة على صيانة كيان مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الملك سلمان في افتتاح أعمال القمة الخليجية الـ39 في الرياض اليوم، أن مجلس التعاون قام لتعزيز الأمن والاستقرار والنماء للمواطن الخليجي.

وأشار خادم الحرمين، إلي أن النظام الإيراني ما زال يواصل سياسته العدائية، بمساندة القوى المتطرفة والإرهابية في المنطقة.

وأكد على سعي مجلس التعاون إلى حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، بما في ذلك دولته المستقلة وعاصمتها القدس.

وأكد الملك المفدى حرص دول تحالف دعم الشرعية في اليمن، على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني، فيما دعا خلال كلمته إلى حل سياسي يخرج سوريا من أزمتها.

قرار جديد من السعودية بشأن الوافدين

أكد متحدث الجوازات السعودية بدر القريني على أن التعليمات تنص على تجديد الإقامات للطلاب من أبناء المقيمين شرط ألا تتجاوز أعمارهم الـ25 عاما.

وأوضح القريني لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الأحد أن تجديد إقامات التابعين للمقيم ذكورا أو إناثا يتم بناء على إثبات عدم زواج البنات، إضافة إلى إثبات التحاق الأبناء بالمدارس والجامعات السعودية.

وجاء ذلك ردا على سؤال حول شروط تجديد رخص الإقامة لأبناء المقيمين ممن تجاوزت أعمارهم 25 عاما، ولا يزالون على مقاعد الدراسة في المراحل الجامعية.

وجاء هذا الإعلان، بعد مطالبات أولياء الأمور الجهات المختصة بإيجاد حلول للطلاب الذين تقتضي سنوات دراستهم في بعض التخصصات كالطب والهندسة تعديهم السن المحددة بـ25 عاما، لاسيما وأنهم يحملون إفادات رسمية بذلك من الجهات التعليمية.

وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية يصل إلى الرياض

وصل سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة القطرية للشؤون الخارجية، اليوم الأحد، إلي الرياض، ليترأس وفد بلاده في القمة الخليجية الـ39.

كوريا الجنوبية تعرض آثارها النادرة بمتحف الرياض

بعد النجاح الكبير الذي حققه معرض "كنوز الصين"، الذي نظّمته الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، على مدى أكثر من (70) يومًا، واُختتم الأسبوع الماضي، تعد الهيئة لتنظيم معرض الآثار الكورية (معرض التاريخ والثقافة الكورية.. رحلة آسرة إلى الحضارة الكورية)، الذي سيفتتح في المتحف الوطني بالرياض الثلاثاء 18 ديسمبر 2018م برعاية رئيس الهيئة الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز.

وسيحوي المعرض نوادر من الآثار والحضارة الكورية والمنتجات التراثية الشعبية، ومجموعة مختارة من المتحف الوطني الكوري في سيئول.

ويأتي المعرض امتدادًا للتعاون بين المملكة وكوريا الجنوبية في مجال الآثار والمتاحف والحضارات الإنسانية التي كانت انطلاقتها المهمة بتنظيم إحدى محطات المعرض العالمي الناجح معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية - روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور"، الذي نظّمته الهيئة في مايو 2017م، في المتحف الوطني بالعاصمة الكورية الجنوبية سيئول.

"‏السفياني": إطلاق قمر للاتصالات بعد أسبوعين

أوضح رئيس جمعيه آفاق لعلوم الفضاء الدكتور شرف السفياني، أن القمرين الاصطناعيين السعوديين (سعودي سات 5A، وسعودي سات 5B،) يقومان بمهمة تعتمد على 3 ركائز، وهي: علوم واستكشاف الفضاء والاتصالات الفضائية، وتقنيات الاستشعار عن بعد.

وأضاف السفياني، أن القمرين شارك في تطويرهما 120 سعوديًّا وسعودية، مختصين في هذا المجال وتلقوا تدريبات منذ سنوات في دول متقدمة وشركات رائدة في مجال الفضاء، مثل شركة كوهن الأمريكية، مؤكدًا أن القمرين استغرق بناؤهما 3 سنوات، واكتمل العمل عليهما في شهر أكتوبر الماضي، ثم تم شحنهما إلى مركز جيوغوان شمال الصين لإطلاقهما للفضاء.

وأوضح أن أماكن إطلاق الصواريخ الحاملة للأقمار الاصطناعية محددة في العالم، مشيرًا إلى أن مكان الإطلاق يختلف باختلاف الأقمار ومداراتها، فهناك أقمار تكون متزامنة مع حركة الأرض، ويكون مكان إطلاقها محطات على خط الاستواء للاستفادة من قوة الجاذبية في عملية الإفلات.

وأضاف أن هناك قمرًا اصطناعيًّا سعوديًّا آخر سينطلق قريبًا، وهو مختص بالاتصالات الثابتة ذات النطاق العريض وهو 1KA SGS-، ‏وسيتم إطلاقه في أواخر شهر ديسمبر 2018 أي بعد أسبوعين، وهو مخصص للاتصالات الثابتة ذات النطاق العريض.

وتابع السفياني، أن الصاروخ هو من صناعة الصين والتي ستكون بلد الإطلاق، مشيرًا إلى أنه تم تحديد موعد الإطلاق بعد الانتهاء من التصنيع بشكل نهائي ومتكامل.

وأكد أنه سيراعى قبل الإطلاق أن يكون الطقس مناسبًا وخاليًا من السحب أو الرياح التي قد تؤثر على عملية الانطلاق.

وأضاف أن طول الصاروخ الحامل للأقمار يختلف باختلاف الحمولة، وهو يعود إلى الوكالة الصينية للفضاء، مبينًا أن صواريخ الإطلاق يمكن أن تحمل على متنها أشخاصًا إذا كانت هناك مهمة إلى محطة الفضاء الدولية، لكن الصاروخ الذي حمل القمرين لم يكن بداخله أشخاص ويتم يتحكم به من محطة ارضية.

وبين السفياني، أن شبابنا السعودي طموح جدًّا ومحب لعمله وبلده، وعندما تتوفر له البيئة المناسبة والدعم اللازم سوف يقدم إبداعات كبيرة، سواء في الفضاء أو غيره من المجالات المختلفة.