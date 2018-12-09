شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات بتراجع مبيعات هواتف آيفون خلال العام المقبل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أشارت العديد من التقارير مؤخراً إلى ضعف مبيعات هواتف آيفون، إلا أن تقريراً جديداً من قبل المحلل الشهير Anne Lee التابع لشركة التحليلات السوقية Nomura، يتوقع حدوث مزيد من الانخفاض في المبيعات خلال عامي 2019 و2020.

ويعتقد Lee أن مبيعات شركة أبل ستنخفض من 213 مليون وحدة خلال 2018 إلى 204 خلال 2019، ثم تهبط إلى 200 مليون هاتف خلال 2020؛ وفقاً لما نشره موقع phonearena الهندي.

ووفقاً للتقرير، ستحتفظ أبل بلغة التصميم المقدمة مع جهاز iPhone X خلال عام 2019، وهذا يعني أن الهواتف القادمة التي ستكون خليفة لهواتف iPhone XR وiPhone XS وiPhone XS Max ستكون متطابقة مع أجهزة الجيل الحالي فيما يتعلق بالتصميم، حيث إن الفرق الرئيسي الوحيد، بخلاف التحسينات الداخلية المعتادة وتحسينات الكاميرا، سيكون وجود بعض ميزات الواقع المعزز الإضافية؛ وفقاً للمحلل.

وكنتيجة مباشرة لهذا، من المتوقع أن تطرح Apple بعض التغييرات الخارجية على هواتفها في عام 2020، على الرغم من عدم تحديدها.