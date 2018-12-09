ترامب: مظاهرات"السترات الصفراء" تثبت فشل اتفاق باريس للمناخ

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، مجددا اتفاق باريس للمناخ، معتبرا أن مظاهرات "السترات الصفراء" في فرنسا تثبت فشل هذا الاتفاق، بحسب قوله.

وكتب ترامب على "تويتر": "اتفاق باريس لا يسير على نحو جيد بالنسبة إلى باريس. مظاهرات وأعمال شغب في كل أنحاء فرنسا"، فيما نظم متظاهرو "السترات الصفراء" تحركهم الرابع اليوم.

وأضاف "الناس لا يريدون دفع مبالغ كبيرة، قسم كبير منها للدول النامية (التي تدار في شكل يثير الشكوك)، بهدف حماية البيئة، ربما".

وكان الرئيس الأمريكي سخر، الثلاثاء، من التنازلات التي قدمها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لـ"السترات الصفراء"، معتبرا أن "اتفاق باريس آيل إلى الفشل"، بحسب تعبيره.

ويجتمع ممثلو نحو 200 دولة في بولندا في إطار المؤتمر العالمي الرابع والعشرين حول المناخ.

وتفجرت انتفاضة "السترات الصفراء" في 17 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في تحدٍّ هائل أمام ماكرون، بينما يحاول إنقاذ شعبيته التي هوت بسبب إصلاحات اقتصادية يُنظَر إليها على أنها "منحازة للأغنياء".

وفي وقت سابق، أعلن نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز أن نحو 31 ألف شخص شاركوا في تظاهرات حركة "السترات الصفراء" في أنحاء فرنسا، السبت، مشيرا إلى اعتقال ألف شخص، كما أصيب نحو 30 شخصا بينهم 3 من قوات مكافحة الشغب.