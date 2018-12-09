الزياني يطالب دول مجلس التعاون الخليجي بمزيد من التضامن والتلاحم

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني

ألقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني ،كلمة أشاد فيها بجهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود من أجل ترسيخ العمل الخليجي المشترك، وتأكيد تلاحم دول المجلس وتكاتفها وتضامنها، وتعميق روابط الأخوة والمحبة بين شعوبها.

وقال الزياني ،أمام القمة الخليجية المنعقدة في الرياض اليوم الأحد، إن "هذه الدورة تنعقد في ظل أوضاع إقليمية حساسة وتحديات صعبة تتطلب من دول مجلس التعاون مزيداً من التضامن والتلاحم، وقدراً كبيراً من العمل الجاد لمواصلة الجهود لتعزيز التنسيق والتكامل والترابط بين دول المجلس، وترسيخ القواعد التي قامت عليها هذه المنظومة الشامخة.."

وأكد الزياني في ختام كلمته أن "ما حققته مسيرة مجلس التعاون من إنجازات بارزة وملموسة على مختلف المستويات ستظل ثمرة من ثمار دعم قادة المجلس ومساندتهم لهذه المسيرة، ونتيجة للتفاني والإخلاص والولاء والوفاء الذي يعبر عنه مواطنو دول المجلس الكرام".

كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد افتتح ،في وقت سابق من اليوم الأحد، قمة مجلس التعان الخليجي ، وأكد على الحرص على صيانة كيان مجلس .