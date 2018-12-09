"الإمارات للفضاء" تفوز بجائزة أفضل اتصال حكومي في الشرق الأوسط

فازت وكالة الإمارات للفضاء، ممثلة بفريق الاتصال الحكومي، بالجائزة الذهبية ضمن فئة أفضل اتصال حكومي في منطقة الشرق الأوسط، ضمن جوائز جمعية الشرق الأوسط للعلاقات العامة، وذلك بالشراكة مع مجموعة "فور كوميونيكيشنز" المتخصصة في استشارات العلاقات العامة والإعلامية.

ويأتي هذا الفوز تتويجاً لجهود الجانبين خلال العام الماضي برفع مستوى الوعي بقطاع الفضاء الوطني الإماراتي، والتطور الكبير الذي شهده على صعيد المشاريع الفضائية، إلى جانب إبراز مساعيهما الرامية لتعزيز مكانة الإمارات على الخارطة الفضائية الدولية، فضلاً عن تسليط الضوء على مختلف المشاريع والمبادرات التعليمية التي أطلقتها وكالة الإمارات للفضاء؛ بهدف جذب الكفاءات وتطويرها ضمن القطاع على المستوى الوطني.

الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابيمن جهة أخرى، انضم الدكتور المهندس محمد ناصر الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء، إلى قائمة أفضل 15 شخصية عالمية مؤثرة في قطاع الاستكشاف الفضائي على مستوى العالم، وذلك بحسب تصنيف قائمة قادة المنظمات العالمية الأكثر تأثيراً التي تعدها منصة "ريتشتوبيا" الرقمية.

وجاء إدراج الأحبابي في هذه القائمة إلى جانب مجموعة من أبرز الشخصيات ذات الصلة بالقطاع الفضائي العالمي، من بينهم "باز ألدرين" رائد الفضاء الأمريكي السابق، و"جان ورنر" مدير عام وكالة الفضاء الأوروبية، و"إيلون ماسك" مؤسس شركة "سبيس أكس"، و"جيف بيزوس" الرئيس التنفيذي لشركة "أمازون"، وريتشارد برانسون مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات فيرجن، و"نيل ديغراس تايسون" عالم الفيزياء الفلكية الشهير، وغيرهم.