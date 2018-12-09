وزير الخارجية البحريني ينتقد أمير قطر لغيابه عن القمة الخليجية

قال مراسل «سكاي نيوز عربية»، الأحد، إن وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد آل خليفة، انتقد أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني بسبب قراره عدم الحضور للقمة الخليجية في الرياض.
وكاتب بن خالد في تغريدة على حسابه على «تويتر»: «في الرياض لحضور قمة الخير والموقف الواحد، كان الأجدر بأمير قطر أن يقبل بالمطالب العادلة ويتواجد في القمة».
في الرياض لحضور قمة الخير و الموقف الواحد . كان الأجدر بأمير قطر ان يقبل بالمطالب العادلة و يتواجد في القمة
— خالد بن أحمد (@khalidalkhalifa) December 9, 2018
وكانت قطر أعلنت، السبت، أن وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، سيحضر القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي، بعد تلقي أمير قطر دعوة لحضور القمة.
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