دبي - بواسطة محمد فارس علقت الخارجية البحرينية اليوم الأحد على غياب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عن القمة الخليجية المنعقدة في الرياض، لتكون البحرين أول دولة من بلدان المقاطعة تعلق على غيابه.
واعتبر وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة بتغريدة على "تويتر"، عقب وصوله إلى الرياض، أن أمير قطر كان يتوجب عليه القبول بالمطالب "العادلة" ويتواجد في القمة.
وتستضيف السعودية الأحد القمة السنوية لمجلس التعاون التي تعقد في أجواء أزمات متنوعة منها الخلاف مع قطر والحرب في اليمن ومقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. © nedaalbahrain.com
ويشارك في القمة كل من ملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، فيما يترأس وفد الإمارات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة حاكم دبي، كما أوفد سلطان عمان قابوس بن سعيد، نائب رئيس وزرائه نيابة عنه.
وذكرت وسائل الإعلام أن الأمير تميم بن حمد لن يشارك في القمة رغم تلقيه دعوة رسمية من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، وأوضحت أن مشاركة قطر ستقتصر على وزير دولة.
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فيديو من Euronews
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شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من دول المقاطعة على غياب الأمير تميم عن القمة الخليجية على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة MSN Saudi Arabia وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي MSN Saudi Arabia ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .