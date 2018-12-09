دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة قوقل تنهي دعم متجر التطبيقات لنسخة أندرويد 4.0

أعلنت شركة قوقل عن إنهاء خدمات الدعم الخاصة بمتجر تطبيقاتها لنسخة أندرويد 4.0 المعروفة باسم ايس كريم ساندويش، وهو ما يعني أن الهواتف التي مازالت تعمل على هذه النسخة من النظام ستتوقف عن استقبال تحديثات التطبيقات من المطورين عبر المتجر بعد إيقاف الدعم.

كانت قوقل قد أعلنت أطلقت نسخة 4.0 من نظامها في 19 أكتوبر 2011، ليكون تاسع نسخة لنظام تشغيل الهواتف الذكية في ذلك الوقت، ثم استبدلتها في نسخة 4.1 المعروفة باسم جيلي بين في 2012، لتأتي بعد 7 سنوات تقريبًا وتنهي الدعم الكامل للنسخة.

وتقوم الشركة كغيرها من المطورين لأنظمة التشغيل بإيقاف الدعم عن النسخ القديمة لأنظمتها، خاصة وأن أغلب الأجهزة الحديثة تعمل على نسخة النظام اللاحقة، لا سيما وأن مواصفات الهواتف تترفع مع مرور الوقت وتظهر التحسينات التي تستدعي نسخ جديدة.

وربما يعتقد البعض أنه لا يوجد مستخدمين لنسخة أندرويد 4.0 حتى الآن، إلا أن الحقيقية تتحدث عن نحو 6 ملايين هاتف وجهاز لوحي تعمل بهذا النظام، وهو ما يمثل 0.03% من عدد الأجهزة العاملة بالأندرويد عالميًا في الوقت الحالي.

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