دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تجلب تصميم جديد لواجهة تطبيق الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.

دفعت شركة جوجل بتحديث جديد لتطبيق الهاتف تقدم من خلاله تصميم جديد لواجهة المستخدم، التي تظهر الآن جهات الإتصال بتصميم دائري الشكل.

تحاول شركة جوجل في الفترة الأخيرة إعادة تصميم واجهة المستخدم في الكثير من تطبيقات الشركة على المنصات المختلفة لتقدم التجربة ذاتها للمستخدم، حيث تتجه الشركة إلى تغيير التصميم المربع أو الحاد الذي يظهر في واجهة المستخدم لتصميم مميز بزوايا دائرية كما هو الحال مع متصفح كروم في تصميمه الأخير.

ولا يختلف الحال مع تصميم واجهة المستخدم الذي قدم من الشركة لتطبيق الهاتف، حيث إختارت عملاق البحث تغيير تصميم جهات الاتصال في واجهة تطبيق الهاتف بشكل دائري على منصة الأندوريد، كما تأتي الواجهة بتنسيق أفضل مع ثلاثة جهات إتصال متتالية كبديل للتصميم السابق الذي ضم جهتي اتصال فقط.

ومن المقرر أن تتوفر واجهة المستخدم الجديدة لتطبيق الهاتف في الإصدار v27 من التطبيق، ومن المتوقع أن يتوفر لجميع المستخدمين خلال الفترة القادمة.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تجلب تصميم جديد لواجهة تطبيق الهاتف ظهر على التقنية بلا حدود.