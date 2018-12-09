شكرا لقرائتكم خبر عن قادة دول مجلس التعاون الخليجى يعقدون "جلسة مغلقة" تقتصر على رؤساء الوفود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي جلسة "مغلقة " اقتصرت على رؤساء الوفود وذلك عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية "العلنية للدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون الخليجي - التي انطلقت أعمالها في وقت سابق اليوم الأحد بقصر "الدرعية " برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز .

يذكر أن القمة الخليجية، تناقش خلال دورتها الحالية عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما تبحث القمة آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، والتطورات الأمنية في المنطقة.