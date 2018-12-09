ديارا يلحق ببعثة الهلال في تونس

شهاب محمد - الخرطوم - الهلال الخليج 365 : قال المهندس محمد عبد اللطيف هارون عضو مجلس الهلال ورئيس القطاع الرياضي بالنادي، إن متوسط ميدان الفريق المحترف المالي بوبكر ديارا سيسبق ببعثة الهلال إلى تونس من مالي التي غادرها مؤخرا لزيارة أسرته وتجديد جواز السفر الخاص به. وأوضح هارون أن ديارا استخرج بالفعل جواز السفر الجديد إلا أنهم فضلوا سفره مباشرة من مالي إلى تونس لقرب المسافة بين البلدين، مشيرا إلى أن ذلك أفضل بالنسبة للاعب وللنادي الذي يحتاج لخدمات النجم المالي في مواجهة الإفريقي التونسي بذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا.

وسيكون الجنرال حسن محمد صالح مدير العلاقات العامة بنادي الهلال والذي سيسبق البعثة كوفد مقدمة في استقبال اللاعب بوبكر ديارا بتونس.

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