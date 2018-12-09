شعبة مصدري الذهب تتوقع عائدات تقدر بـ(5)مليارات دولار سنوياً

شهاب محمد - الخرطوم - الذهب

الخليج 365 :

توقع رئيس شعبة مصدري الذهب باتحاد الغرف التجارية “عبد المنعم الصديق” في تصريح ، لـ(للمجهر) ، بأن تسهم خطوة تحرير تصدير الذهب بعائدات تقدر بحوالي (5)مليارات دولار سنوياً لخزينة الدولة. وكشف “الصديق”، أن إنتاج الذهب يصل إلى (150) طناً، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم مساهمة فعالة في ميزان المدفوعات، موضحاً أن هذه المبالغ الكبيرة ستعمل على سد الفجوة في إيرادات النقد الأجنبي، وتمكن البلاد من استيراد السلع الإستراتيجية.وقال، إن شعبتهم بعد القرار ستعمل جاهدة على إرجاع صادرات الذهب إلى الشركات تجنباً لتهريبه إلى الخارج. وأكد أن الفترة الماضية شهدت إهداراً لموارد كبيرة من المعدن الذي يشكل نسبة عالية من إيرادات الدولة، وأضاف: (بعد اليوم لن نسمح بتهريبه لخارج الحدود).