معتز يلتقي وفد شركة الديار القطرية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : التقي رئيس مجلس الوزراء القومي الأستاذ معتز موسي اليوم بمكتبه بمجلس الوزراء وفد شركة الديار القطرية للإستثمارالعقاري برئاسة السيد عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي للشركة. وأوضح العطية في تصريحات صحفية أن اللقاء تطرق للعلاقات المتطورة بين السودان وقطر وسبل تعزيز آفاق التعاون الاقتصادى بين البلدين مبينا ان اللقاء تطرق أيضا الي سير العمل في مشروع مشيرب بالخرطوم بحري وأوجه التعاون المشترك في مجال الإستثمار.

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