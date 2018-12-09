الكوميدي ذاكر سعيد ( من نفساء لنفساء ومن داية لداية حتى اشتريت عربيتي)

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

حث عضو فرقة تيراب الكوميديا الكوميدي ذاكر سعيد – حث الناس إلى اللجوء إلى (الصناديق) لحفظ أموالهم بدلاً عن البنوك حيث ذكر بأنه شارك في عدة صناديق وذلك خلال فترة عمله بمستشفى الدايات (القابلات) بام درمان .

وذكر سعيد بأنه خلال تلك الفترة لازم النساء اللائي يشرفن على جمع أموال الصندوق ( من نفساء لنفساء .ومن داية لداية , ومن سماية لسماية) حتى تمكن من شراء عربته التي يمتلكها الآن.

وعدد الكوميدي ذاكر سعيد فوائد الاشتراك في (الصناديق) موضحاً بأنها تحافظ على الأموال بشكل آمن وتضمن لك توفر السيولة حيث لا تحتاج إلى صراف وأن رصيدها دائماً (كاشف) بمعنى واضح الحساب حسب تعبيره.