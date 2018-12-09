بسبب حنان بلو بلو…“عبدالقيوم الشريف” ينتزع عمامته ويلقي بها في الهواء.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

لم يتمالك فنان الطنبور “عبدالقيوم الشريف” مسك نفسه من قوة الطرب حينما كان يستمع للفنانة “حنان بلوبلو” التي شاركته في حفله الجماهيري مساء أمس الأول (الجمعة) بالمسرح القومي فانتزع عمامته من رأسه وألقى بها على الأرض .

وتعود التفاصيل إلى حضور “بلوبلو” “حفل “الشريف” بالمسرح القومي وطالبها الجمهور وقتها بمشاركته الغناء واستجابت لطلبات الحضور الكبير وشاركت معه في دويتو مدهش أثار إعجاب الحضور وبلغ الطرب ذروته في “الشريف” حينما قامت “بلوبلو” برقص منطقة منحنى النيل المعروف، وبحسب صحيفة المجهر خلع عمامته من رأسه وألقى بها على الهواء وهو ما زاد تصفيق الجمهور وإعجابهم .