زيادات كبيرة في منتجات وسلع شركة دال الغذائية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشفت متابعات عن إرتفاع حاد في أسعار كل المنتجات والسلع الغذائية إنتاج شركة دال الغذائية بصورة لافتة، وأكد التاجر أمس بأن كل منتجات شركة دال الغذائية شهدت زيادة حادة بعكس المنتجات الأخرى .

وقال التاجر شرف الدين إسماعيل، بان سعر بكت دقيق “سيقا” مخصوص و”زادنا” إرتفع من (240) الى (300) جنيه، للبكت فيما بلغ سعر بكت دقيق ويتا (270) جنيهاً، مؤكداً على أن الإرتفاع صاحب كل منتجات الدقيق لذات الشركة، حيث إرتفع سعر كل من (المكرونة، والشعيرية، والسكسكانية) من (250) الى (340) جنيهاً للكرتونة .

مؤكداً وبحسب صحيفة الاخبار أن الزيادات صاحبت الألبان ومنتجاته حيث إرتفع سعر لبن كابو زنة واحد كيلو من (260) جنيه الى (300) جنيهـ بينما إرتفع زبادي كابو، من (25) الى (35) جنيهاً، ليرتفع سعر المش من (10) الى (15) جنيهاً، وشهدت أسعار اللبن الحليب، أيضاً زيادات حيث إرتفع اللبن الى (20) جنيهاً للرطل .