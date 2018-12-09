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أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

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شهاب محمد - الخرطوم - الدولار

الخليج 365 :

أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.09 جنيه.

09/12/2018

العملة شراء بيع متوسط

الدولار

47.5000

47.7375

47.6188

الين الياباني

0.4213

0.4234

0.4224

الجنيه الاسترليني

60.5096

60.8121

60.6609

الفرنك السويسري

47.8638

48.1031

47.9835

الدولار الكندي

35.6553

35.8336

35.7444

كرونة السويدية

5.2482

5.2744

5.2613

الكرونة النرويجية

5.5724

5.6003

5.5863

الكرون الدنماركي

7.2402

7.2764

7.2583

الدينار الكويتي

156.1729

156.9538

156.5633

الريال السعودي

12.6619

12.7252

12.6936

الدرهم الاماراتي

12.9333

12.9980

12.9656

الريال القطري

13.0462

13.1114

13.0788

الدينار البحريني

125.9279

126.5575

126.2427

ريال عماني

123.4087

124.0257

123.7172

الوحدة النقدية لدول الكوميسا

64.5806

64.9230

64.7518

الدولار الحسابي (مصر)

3.4306

3.4725

3.4515

اليورو

54.0987

54.3692

54.2339

XAR

1906.2628

1917.1754

1911.7191

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