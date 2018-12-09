أسعارالعملات الاجنبية مقابل الجنيه السوداني من البنك المركزي اليوم الاحد

شهاب محمد - الخرطوم - الدولار الخليج 365 : أعلن بنك السودان المركزي صباح يوم الأحد 9 ديسمبر 2018 سعر صرف العملات الأجنبية المتنوعة مقابل الجنيه السوداني بحسب صناع السوق، حيث تقرر أن يكون سعر الدولار 47.50 جنيه وسعر الريال السعودي، 12.66 جنيه وسعر الدرهم الإماراتي 12.93 جنيه، واليورو 54.09 جنيه. 09/12/2018 العملة شراء بيع متوسط الدولار 47.5000 47.7375 47.6188 الين الياباني 0.4213 0.4234 0.4224 الجنيه الاسترليني 60.5096 60.8121 60.6609 الفرنك السويسري 47.8638 48.1031 47.9835 الدولار الكندي 35.6553 35.8336 35.7444 كرونة السويدية 5.2482 5.2744 5.2613 الكرونة النرويجية 5.5724 5.6003 5.5863 الكرون الدنماركي 7.2402 7.2764 7.2583 الدينار الكويتي 156.1729 156.9538 156.5633 الريال السعودي 12.6619 12.7252 12.6936 الدرهم الاماراتي 12.9333 12.9980 12.9656 الريال القطري 13.0462 13.1114 13.0788 الدينار البحريني 125.9279 126.5575 126.2427 ريال عماني 123.4087 124.0257 123.7172 الوحدة النقدية لدول الكوميسا 64.5806 64.9230 64.7518 الدولار الحسابي (مصر) 3.4306 3.4725 3.4515 اليورو 54.0987 54.3692 54.2339 XAR 1906.2628 1917.1754 1911.7191

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