شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تقرر أن تغادر بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال إلى تونس فجر الثلاثاء المقبل، وذلك قبل (5) أيام من مواجهة الأفريقي التونسي بذهاب الدور الأول لمسابقة دوري أبطال افريقيا، وتأتي الخطوة من قبل إدارة النادي الأزرق للتعود على الإنخفاض الكبير في درجات الحرارة في العاصمة التونسية، فيما سيصل المالي ديارا يوم الاثنين المقبل إلى تونس.

ومن المقرر أن يختار المدير الفني التونسي إراد الزعفوري قائمة اللاعبين عقب مواجهة الفريق الدورية التي يستقبل فيها الهلال ضيفه هلال كادوقلي مساء الأحد برسم مباريات الإسبوع الثالث بمنافسة الدوري الممتاز.

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الهلال تغادر فجر الثلاثاء لتونس لمواجهة الأفريقي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السودان اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السودان اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .