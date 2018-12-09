وفاة والي القضارف إثر سقوط طائرة مروحية ….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: في حادث سقوط طائرة مروحية توفي السيد والي ولاية القضارف ميرغني صالح ووزير الزراعة بالولاية عمر رانفي ومدير مكتب الوالي المقدم مجدي احمد النور ومدير شرطة الولاية بالانابة علاوة علي طاقم الطائرة نسال الله ان يتقبلهم القبول الحسن وينزلهم منزلة الشهداء.

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