الديوان الملكي يودع أميرة سعودية

وذكر بيان للديوان نشرته وكالة "واس" السعودية"، أنه سيصلى عليها غدا الاثنين، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وقال البيان "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها —إن شاء الله- غدا الاثنين الموافق 3/ 4/ 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".
وتابع البيان "تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
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