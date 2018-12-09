مؤسسة النفط الليبية تحذر من "نتائج كارثية"

وقالت المؤسسة إن محاولة إعادة الإنتاج ستستغرق فترة طويلة "نتيجة للتخريب والسرقة المتوقعة بالإضافة إلى الكلفة الهائلة لإعادة الإعمار"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "رويترز".

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وذكرت أن صهاريج التخزين بحقل الشرارة ستمتلئ خلال ساعات قليلة مما يؤدي إلى إغلاق الحقل نظرا لعدم إمكانية ضخ الخام إلى منشآت المعالجة.

وأضافت، في بيان لها، أن الإنتاج سيتوقف في حقل الفيل أيضا "بسبب اعتماده في تزويد الكهرباء من حقل الشرارة".

ووصفت المؤسسة المحتجين بأنهم مجموعة "من الخارجين عن القانون" لإغلاقهم المضخات عنوة.

يذكر أن حراك غضب فزان كان قد أعلن أنه أغلق حقل الشرارة والفيل النفطيان جنوب غرب ليبيا، احتجاجا على عدم اهتمام الحكومات الليبية بالمنطقة الجنوبية، مقدما اعتذاره للشعب الليبي على إيقاف إنتاج النفط والغاز من المنطقة الجنوبية.

وذكر حراك غضب فزان في بيان إن إغلاق حقل الفيل النفطي وإيقاف إنتاج النفط والغاز منه جاء "بعد أن تجاهلت الحكومات متطلباتهم الأساسية"، و"تدهور الحالة الأمنية وكثرة حوادث الخطف في الطرقات وانتشار العصابات الإجرامية وتفشي الحرابة على الطرقات العامة".