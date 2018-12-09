مصر.. انطلاق مناورة عسكرية لدول الساحل والصحراء

القاهرة / الخليج 365

انطلق في قاعدة محمد نجيب العسكرية، غربي مصر، الأحد، تدريب عسكري على مكافحة الإرهاب بمشاركة 4 من دول الساحل والصحراء.

وقال المتحدث العسكري للجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، عبر بيان، إن فعاليات التدريب ستتواصل حتى 14 ديسمبر/كانون الأول الجاري، بمشاركة السودان ونيجيريا وبوركينا فاسو، إلى جانب مصر.

وحسب البيان، تنقسم الدول الإفريقية المشاركة في التدريب إلى عدة مجموعات تنفذ على مراحل زمنية مختلفة لتشمل مختلف الدول الأعضاء في تجمع الساحل والصحراء.

والدول المشاركة في التدريب، الذي انطلق اليوم، تمثل المجموعة الأولى.

وأفاد البيان بأن "التدريب بدأ بإصطفاف القوات المشاركة من مختلف الدول وتنظيم معرضا للأسلحة والمعدات المشاركة فى التدريب"، دون تفاصيل.

ويهدف التدريب إلى "التمرن على أسلوب التعامل مع التهديدات الإرهابية المختلفة كالجماعات المسلحة وتحرير الرهائن".

كما يهدف إلى "تحقيق التجانس بين القوات الخاصة الإفريقية، وتدريب القوات على العمل كفريق واحد، والتدريب على سرعة رد الفعل تجاه المواقف التكتيكية الطارئة طبقاً لأعمال القوات على الأرض".

وفي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت مصر الانتهاء من إنشاء "المركز الإقليمي لمكافحة الإرهاب لدول تجمع الساحل والصحراء" على أراضيها.

و"تجمع دول الساحل والصحراء" تأسس عام 1998 بالعاصمة الليبية طرابلس، بمشاركة 6 دول هي: ليبيا، ومالي، والنيجر، والسودان، وتشاد، وبوركينا فاسو.

وتوسعت عضويته بعد 8 سنوات، ليضم حتى الآن 23 دولة عربية وإفريقية بعد انضمام كل من، إريتريا، وبنين، وتونس، وتوغو، وجمهورية وسط إفريقيا، وجيبوتي، وساحل العاج، والسنغال، وسيراليون، والصومال، وغامبيا، وغانا، وغينيا بيساو، وليبيريا، ومصر، والمغرب، ونيجيريا.