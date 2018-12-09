وزير سوداني يدعو للاستفادة من تجربة تركيا في توطين معدات البناء

الخرطوم / نازك شمام / الخليج 365

دعا وزير سوداني، الأحد، إلى الاستفادة من التجربة التركية في توطين تقنية معدات البناء والتشييد، وفق ما أورده بيان لوزارة الصناعة والتجارة السودانية.

ونقل البيان عن وزير الدولة بوزارة الصناعة السودانية، أبو البشر عبد الرحمن، لدى لقائه بالعاصمة السودانية الخرطوم، اليوم، وفدا من شركة تركواز التركية قوله إن الشراكة الاقتصادية بين البلدين تتيح فرصة كبيرة للشركات التركية للاستثمار في السودان بالاستفادة من إمكانيات البلدين.

وتعمل شركة تركواز في مجال التطوير العقاري والمقاولات، وشاركت في المعرض الدولي للبنية التحتية والتبريد والتكييف الذي استضافته الخرطوم بين يومي 1 و4 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتعهد الوزير السوداني بمعالجة كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات التركية في السودان، دون تقديم أية تفاصيل أخرى بهذا الصدد.

وخلال زيارته للخرطوم في ديسمبر/كانون الأول 2017، اتفق الرئيس رجب طيب أردوغان مع نظيره السوداني عمر البشير على قيام شراكة استراتيجية بين البلدين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأنقرة انتعاشا منذ زيارة أردوغان للسودان، رفقة 200 من رجال الأعمال؛ حيث شهد توقيع 22 اتفاقية مختلفة بين البلدين.