ليبيا..حراس حقل الشرارة يغلقون المضخات وتوقف الإنتاج خلال ساعات

طرابلس/ جهاد نصر/ الاناضول



أغلق حرس حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، الأحد، مضخات الحقل، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف الإنتاج بالكامل خلال ساعات.

وحسب بيان صادر عن المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اطلعت عليه الخليج 365، فإن "الحرس أغلقوا المضخات عنوة مما سيؤدي إلى امتلاء الخزانات في الحقل خلال الساعات القليلة القادمة وبالتالي إلى وقف الإنتاج بالكامل".

وستضطر المؤسسة الوطنية للنفط حسب بيانها "لتنفيذ خطة الطوارئ لإخلاء المستخدمين من الحقل".

و يشهد حقل الشرارة أكبر الحقول المنتجة للنفط في ليبيا احتجاجات لشباب من الجنوب ضمن حراك سمي بـ(غضب فزان)، لمطالبتهم الجهات المعنية بتنمية منطقتهم وتأمين الطرق المؤدية لأقصى مدن وقرى فزان وتأمين مخصصات الوقود.

يتبع //