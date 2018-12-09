الفيصل: إنجازات تطويرية متلاحقة على كافة المستويات في #ذكرى_البيعة الرابعة

الخليج - واس

رفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، بأسمه ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمناسبة الذكرى الرابعة للبيعة وتوليه – حفظه الله – مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية خادماً للحرمين الشريفين وسنداً للأمتين العربية والإسلامية بالمواقف الشجاعة النبيلة بكل حزم وعزم نصرة للمستضعفين والمكلومين ابتغاء مرضاة الله عز وجل والوقوف في وجه الأطماع التوسوعية والحملات العدائية ضد مملكتنا الحبيبة.

وقال سموه :” إن هذه المناسبة الغالية على بلادنا وعلى قلوب جميع أبناء الوطن تأتي ونحن ننعم بالأمن والأمان والتقدم والازدهار بفضل الله عز وجل أولاً ثم بفضل التلاحم والترابط بين القيادة الرشيدة والشعب السعودي الوفي الأصيل , ويحتفل الوطن بهذه الذكرى العظيمة بكل فخر واعتزاز بالإنجازات التطويرية المتلاحقة على كل المستويات بتوجيهاتكم الهادفة إلى تحقيق الرخاء والاستقرار والاستدامة والريادة المثالية للوطن والمواطن التي سطرها المجد وسيخلدها التاريخ على جميع الأصعدة المحلية والعربية والإسلامية والدولية .

وسأل سمو الأمير خالد الفيصل،المولى عز وجل ، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين برعايته ويؤيده بنصره وتوفيقه ،وللمملكة مزيداً من التقدم والازدهار والرقي في ظل قيادته الحكيمة والرشيدة .