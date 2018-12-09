شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرات فرنسا الأبرز.. عن ماذا بحث السعوديون اليوم؟ والان مع التفاصيل

أعلنت شركة جوجل عن أكثر الكلمات التي بحث عنها السعوديون على محرك البحث، اليوم الأحد، وتلك النتائج البحثية متعلقة بما شغل المصريون خلال الساعات الماضية.

وفيما يلي يقدم "السعودية 365" أبرز الموضوعات التي بحث عنها السعوديون في محرك البحث "جوجل" خلال الساعات الماضية، مصحوبة بآخر الأنباء التي تداولت عن تلك الموضوعات.

نادي الهلال

سخر سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، من فيديو نشرته صحيفة “الرياضية”، عقب مباراة ديربي الرياض، أمام الهلال، يُظهر تواجد البرتغالي جواو كارلوس، السكرتير الفني في فريق الهلال، وهو يدوّن تصريحات مدرب النصر خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء.

وقال السويلم عبر حسابه الشخصي على تويتر:"حضور مبارياتنا، وتسجيل بيانات، وتصوير، مشّيناها.. أما يُوصل التفكير الذكي لتسجيل حديث المدرب خلف الجدران..! نحن نتكفل بتقديم USB أو CD لتصريحات مدربي العالمي إذا فاتكم شيء".

واقتنص فريق النصر، أمس السبت، تعادلًا مثيرًا من مضيفه الهلال بهدفين لكل منهما، في ديربي مدينة العاصمة السعودية الرياض، في الجولة الثانية عشرة للدوري المحلي.

مجلس التعاون الخليجي

بدأت القمة الـ39 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي أعمالها في الرياض، اليوم الأحد، وركزت القمة على القضايا الأمنية، بما في ذلك حرب اليمن وأنشطة إيران في المنطقة، وتطرقت إلى السياسات النفطية ومقاطعة قطر من بعض جيرانها.

ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان؛ ولا يعرف، إلى الآن، مستوى التمثيل القطري.

تجديد البيعة والولاء

وجّه المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي، بتفعيل البرنامج الوزاري "بيعة وولاء" تحت شعار "لك... يا سلمان"، في جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية وأندية مدارس الحي في المنطقة، احتفاء وابتهاجًا بالذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الرياض علي الغامدي، أن توجيه المدير العام تضمن تكليف لجنة تنفيذية على مستوى المدرسة ونادي الحي بتنفيذ البرنامج خلال المدة من الثلاثاء 4 ربيع الآخر حتى الخميس 6 ربيع الآخر 1440هـ، وإعداد خطة الاحتفاء والإشراف على التنفيذ والمتابعة، وتوجيه البرامج الإذاعية المدرسية في الاصطفاف الصباحي والفسحة المدرسية وساعات النشاط للاحتفاء؛ لترسيخ أهميتها في نفوس الطلاب والمعلمين، وتخصيص الحصة الأولى والثانية طيلة الأسبوع للحديث عن المناسبة من قبل المعلمين وبيان دور خادم الحرمين في بناء النهضة وازدهارها، وتوجيه جميع مجالات وبرامج النشاط المختلفة لتعزيز قيم الانتماء والمواطنة، وتهيئة مقرات الاحتفاء لإقامة الأنشطة والبرامج.

مظاهرات فرنسا

أوقف 1723 شخصا فى جميع أنحاء فرنسا خلال الجولة الأخيرة من تظاهرات "السترات الصفراء" السبت التى تخللتها صدامات بين محتجين وشرطة مكافحة الشغب، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الأحد.

وقالت الوزارة إن 1220 من بين مجموع الموقوفين حُبسوا قيد التحقيق. وشارك حوالى 136 ألف شخص في تظاهرات السبت، حسب الوزارة وهو العدد نفسه تقريباً الذي شارك في تظاهرات الأول من كانون الأول/ديسمبر.