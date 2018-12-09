شكرا لقرائتكم خبر عن من قلب الرياض.. كيف تحدثت قمة التعاون الخليجي عن اليمن؟ (تقرير) والان مع التفاصيل

افتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، فاعليات قمة مجلس التعاون الخليجي الـ 39، التي تستضيفها الرياض، وسط غياب أمير قطر، تميم بن حمد.

وانطلقت أعمال الدورة الـ39 للمجلس الأعلى لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد، بقصر "الدرعية"، بمشاركة ملوك وأمراء وقادة دول الخليج العربي ومن يمثلونهم، وبدأت أعمال القمة الخليجية بتلاوة آيات من القرآن الكريم.

وتناقش القمة الخليجية، عدداً من الموضوعات المهمة في مسيرة العمل الخليجي المشترك، وما تم إنجازه في إطار تحقيق التكامل والتعاون الخليجي في المجالات السياسية والدفاعية والاقتصادية والقانونية.

كما تبحث القمة الخليجية آخر التطورات السياسية الإقليمية والدولية، ومستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، حرص دول التحالف لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل.

وأشار في كلمته خلال القمة الخليجية المنعقدة اليوم في الرياض الى ان دول التحالف حرصت وبطلب من الحكومة الشرعية على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره، كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية.

وقال أمير الكويت، الشيخ صباح بن جابر الصباح، إن استمرار الصراع في اليمن يشكل تهديدا مباشرا، ونتمنى التوفيق للمشاورات الجارية في السويد.

وأشاد أمير الكويت بالجهود التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن لإنهاء معاناة الشعب اليمني الشقيق ووقف ممارسات الميليشيا الانقلابية، وثمن جهود الحل السياسي للأزمة داعيا إلى دعم نجاح مشاورات السلام في السويد.

وطالب أمير الكويت إيران بعدم التدخل في شؤون دول الجوار واحترام سيادة واستقرار دول المنطقة، داعيا إلى وقف الحملات الإعلامية في الخليج لاحتواء الخلافات بين الدول الشقيقة.