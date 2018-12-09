شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. تدشين صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تُدشن الهيئة العامة للطيران المدني, يوم غدٍ الاثنين “صالة الطيران الخاص الجديدة”، وذلك في الصالة الحالية بمطار الملك خالد الدولي بمدنية الرياض، بحضور معالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني الدكتور نبيل بن محمد العامودي ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد الحكيم بن محمد التميمي وعددٍ من المسؤولين في القطاعات ذات الصلة.

ويأتي تدشين مشروع صالة الطيران الجديدة امتداداً لسلسلة مشاريع التطوير والتحديث لمنظومة مطارات المملكة، وأشرفت شركة مطارات الرياض على تنفيذ المشروع الذي يقع على مساحة (3000) متر مربع، وبطاقة استيعابية تبلغ (100) مسافر في الساعة، ونُفذت وفقاً لأفضل المواصفات والمقاييس العالمية، وبتصميم معماري عصري، كما جهزت بأحدث الأنظمة والمعدات.