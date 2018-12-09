شكرا لقرائتكم خبر عن هدف: تأسيس أكاديمية لتأهيل المواطنات لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - متابعات:

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” أن الأكاديمية الوطنية الرائدة (تحت التأسيس)، ستعمل على تقديم التدريب ودروس اللغة الإنجليزية للمواطنات الباحثات عن عمل والعاملات أيضاً.

وأوضح الصندوق أن تلك الخطوة تهدف إلى تأهيل كوادر نسائية ماهرة في مجالات مختلفة، تشارك في مسارات التنمية الوطنية الراهنة، على أن يتم تعزيز تلك البرامج بالتدريب على رأس العمل.

وبين أنه سيتم تدريب المواطنات الحاصلات على شهادة الثانوية أو الحاصلات على مؤهلات مهنية أو جامعية، وكذلك الموظفات اللاتي يتبعن لجهات الرعاية للمتدربات في الأكاديمية.

وكان تأسيس الأكاديمية جاء وفقا لمذكرة تفاهم مبرمة بين “هدف” وشركة “أرامكو”، بهدف تدريب الكوادر النسائية وتهيئتها لسوق العمل، وذلك بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.