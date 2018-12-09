شكرا لقرائتكم خبر عن «حساب المواطن» يوضح متى يُستفاد من الدعم رغم «إيقاف الخدمات» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح حساب المواطن أنه في حال وجود إيقاف خدمات والحساب البنكي الخاص بالعمل يظهر “نشط ” وكان مستحقاً للدعم، فيمكنه التوجه للبنك للاستفادة من مبلغ دعم حساب المواطن.
جاء ذلك رداً على استفسار توجه به أحد المواطنين، لحساب المواطن، عبر موقع التدوين المصغر تويتر، إذ تساءل: “اللي عليه إيقاف خدمات وحسابات يستطيع سحب حساب المواطن أو لا؟”.
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