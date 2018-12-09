دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع تحديث Razer Phone 2 يجلب بعض التحسينات في الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.

أطلقت شركة Razer تحديث جديد لهاتف Razer Phone 2 في سوق الولايات المتحدة، حيث تقدم من خلاله بعض التحسينات الهامة في الكاميرة والصوتيات.

أعلنت شركة Razer مؤخراً عن دعم مستخدمي هاتف Razer Phone 2 بمميزات وتحسينات جديدة في الكاميرة من خلال تحديث جديد تقدمه الشركة لمستخدمي الهاتف، واليوم يتوفر التحديث لمستخدمي الهاتف في الولايات المتحدة.

ومن المقرر أن يأتي هذا التحديث لهاتف Razer Phone 2 بتحسينات في تركيز الألوان عند التصوير، لدعم إنتاج صور أكثر حيوية وبألوان غنية تتميز بسطوع أكبر وتناغم أعلى في الألوان.

كما أضافت Razer بعض التحسينات أيضاً عند التصوير بتقنية HDR التي تأتي بآداء أعلى من خلال هذا التحديث للهاتف، مع دعم لمعالجة الصور بكفاءة أكبر.

أيضاً من بين التحسينات التي يأتي بها هذا التحديث لمستخدمي هاتف Razer Phone 2 في الصوتيات، حيث تم دعم الهاتف لإنتاج صوتيات بآداء أفضل، إلا أن الشركة لم تقدم تفاصيل حول هذه التحسينات، كما يقدم هذا التحديث معالجة لبعض المشكلات في الهاتف حيث يتوفر بحجم 100 ميجا بايت للمستخدمين.

المصدر

هذا الموضوع تحديث Razer Phone 2 يجلب بعض التحسينات في الكاميرة ظهر على التقنية بلا حدود.