دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع صور مسربة لحافظة هاتف Galaxy S10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.

تسريبات مصورة لحافظة هاتف Galaxy S10 Lite تكشف عن بعض مواصفات تصميم الهاتف المقرر الإعلان الرسمي عنه في بداية عام 2019.

مزيد من التفاصيل حول مواصفات أحد إصدارات سلسة هواتف Galaxy S10 المرتقب الإعلان عنها في بداية العام المقبل، حيث كشفت تسريبات اليوم عن حافظة لهاتف سامسونج الأقل تكلفة Galaxy S10 Lite.

وتستعرض الصور المسربة التصميم المتوقع للهاتف الذي يأتي بشاشة مسطحة مع إعدادات مزدوجة للكاميرة في الجهة الخلفية للهاتف، كما يأتي مستشعر البصمة في الهاتف في الجزء الجانبي من إطار الهاتف، حيث يغيب عن هذا الإصدار ميزة الإستشعار للبصمة المدمجة في الشاشة لخفض التكلفة.

يذكر أن هاتف Galaxy S10 Lite هو واحد من ثلاث إصدارات تقدمها سامسونج العام المقبل، حيث تقدم أيضاً هاتفي Galaxy S10 وGalaxy S10 بلس، إلا أن سامسونج تقدم إختيار أخر بسعر ومواصفات أقل من سلسة الهواتف المميزة المقرر إطلاقها في الربع الأول من 2019.

المصدر

هذا الموضوع صور مسربة لحافظة هاتف Galaxy S10 Lite ظهر على التقنية بلا حدود.