شكرا لقرائتكم خبر عن الامم المتحدة ترسل مساعدات لمئات الاف السوريين عبر الأردن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأمم المتحدة فى بيان الأحد أنها بدأت إرسال معونات إنسانية لنحو 650 الف سورى عبر معبر جابر نصيب الحدودى بين الاردن وسوريا الذى أعيد فتحه فى 15 أكتوبر الماضى.

وأكد بيان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "البدء بتسليم معونات استثنائية، لمرة واحدة، بهدف تقديم المساعدة الضرورية المنقذة للحياة إلى مئات الالاف فى سوريا".

وأوضح أن "حوالى 369 شاحنة تحمل أكثر من 11 ألف طن من المساعدات الإنسانية لأكثر من 650 ألف شخص ستشارك فى عملية من المقرر أن تستمر أربعة اسابيع، عبر معبر جابر نصيب الحدودى"، مشيرا إلى أنها "تعادل الامدادات اللازمة لمدة شهر واحد".

واضاف أنه "تشارك فى عمليات التسليم المتتالية بطريقة إعادة الشحن ست وكالات تابعة للامم المتحدة إضافة لمنظمة دولية غير حكومية". وبحسب البيان فإنها "تشمل الاحتياجات الفورية للسوريين الغذاء والمأوى والمياه والرعاية الطبية وسبل العيش والصرف الصحي".