شكرا لقرائتكم خبر عن مؤسسة النفط الليبية تحذر من "نتائج كارثية" لوقف حقل الشرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذرت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط اليوم الأحد من "نتائج كارثية" فى حالة الوقف الكامل لإنتاج حقل الشرارة النفطى بسبب احتجاجات. وقالت المؤسسة إن محاولة إعادة الإنتاج ستستغرق فترة طويلة "نتيجة للتخريب والسرقة المتوقعة بالإضافة إلى الكلفة الهائلة لإعادة الإعمار."

وقالت الشركة إن صهاريج التخزين بحقل الشرارة ستمتلئ خلال ساعات قليلة مما سيجبر على إغلاق الحقل نظرا لعدم إمكانية ضخ الخام إلى منشآت المعالجة. وأضافت فى بيان أن الإنتاج سيتوقف فى حقل الفيل أيضا "بسبب اعتماده فى تزويد الكهرباء من حقل الشرارة".