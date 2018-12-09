شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 أفارقة حاولوا اجتياز الحدود الليبية التونسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكنت قوات الحرس الوطني التابعة لمنطقة "بينقردان" الواقعة أقصى جنوب شرق تونس من ضبط 10 أفارقة كانوا بصدد اجتياز الحدود الليبية التونسية بطريقة غير شرعية. وذكرت وزارة الداخلية التونسية - في بيان اليوم الأحد - أنه تمت إحالتهم إلى النيابة التي وجهت إليهم تهمة دخول الأراضي التونسية بطريقة غير شرعية وتم تحويلهم إلى الهلال الأحمر التونسي؛ لإيوائهم واتخاذ الإجراءات القانونية معهم.

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