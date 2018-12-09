وزيرة الهجرة المصرية لـ"سبوتنيك": يجب تغيير صورة المرأة الأفريقية لدى الغرب

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك"، أنها شاركت في ورشة تمكين المرأة برفقة وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد، وأنه كان من الضروري إبراز دور المرأة المصرية كوزيرة داخل الحكومة، كما أنها عرضت نموذجا للمرأة الوزيرة في مواجهة التحديات، وإثبات أن رؤية القيادة السياسية كانت صائبة حين تحدث الرئيس عن ضرورة تمكين السيدات وتوليتهن الحقائب الوزارية.

© Photo / ministry of immigration

وأضافت أن الحديث عن المرأة في أفريقيا كان أحد المحاور الهامة، خاصة أن القارة تحظى بالكثيرات من القيادات والكوادر النسائية في كافة التخصصات، وهو ما يتطلب العمل الجاد على تغيير الصورة الذهنية السلبية عن المرأة في أفريقيا لدى الغرب.

وكشفت وزيرة الهجرة، أنها ستبدأ زيارة إلى جنوب أفريقيا بعد مؤتمر "مصر تستطيع"، الذي يقام في ديسمبر / كانون الأول 2018، للتعرف على متطلبات الجالية المصرية هناك، وأنها سيكون هناك جولة في الدول الأفريقية.

وأكدت على أنها تدشن جمعية "مصر تستطيع" لتكون البؤرة الأساسية لقاعدة البيانات للخبراء والعلماء المصريين في الخارج.