الآثار المصرية تتخذ إجراء جديدا بشأن فيديو "الهرم" الإباحي

وأصدرت الوزارة اليوم الأحد بيانا عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، جاء فيه: "على خلفية ما تم تداوله ونشره مساء أمس عن فيلم فيديو قصير يصور شخصين أجانب يتسلقان الهرم ليلا، ثم وضع صورة لهما مخلة للآداب العامة، فقد قرر د. خالد العناني وزير الاثار، للوقوف على الحقيقة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالة مذكرة عن الواقعة والفيلم فورا لمعالي النائب العام للتوجيه للتحقيق في الأمر".

وصرح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية، أول أمس الجمعة، أن وزارة الآثار تفحص الفيديو الذي نشره المصور الدنماركي مع صديقته على الهرم الأكبر خوفو في الجيزة، للتأكد من مدى صحته.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" قائلا: "نفحص الفيديو بدقة للتأكد من صحته، ربما يكون فوتوشوب مرة أخرى مثلما حدث مع صورة علم السعودية المفبركة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي قبل أيام".

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ومن جهته قال مدير عام منطقة آثار الهرم، "إن الفيديو الإباحي المتداول لسائحين أعلى هرم خوفو، "مفبرك" من الأفلام الأجنبية".

وأشار في تصريحاته إلى أن "شرطة السياحة والآثار تخلي المنطقة بالكامل في تمام الرابعة عصرا، وتتولى تأمين منطقة الهرم بالكامل على مدار 24 ساعة، ولا تسمح لأحد بالدخول هناك بعد التوقيت المذكور أعلاه"، بحسب "مصراوي".

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "المصري اليوم" أن الدكتور إسماعيل نصر الدين، عضو البرلمان المصري، أعلن عن تقدمه ببيان عاجل إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور خالد العناني وزير الآثار، بسبب تصوير فيلم إباحي بمنطقة الأهرامات.

يشار إلى أن مصور دانماركي يدعى أندرياس هيفيد، كان قد نشر فيديو — أثار جدلا واسعا في مصر — له مع صديقته يتسلقان الهرم الأكبر خوفو بالجيزة، للوصول إلى قمته، وتصوير مشاهد وصور جنسية، ما أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.