أول ظهور لمحمد بن سلمان بعد عودته للمملكة (صورة)

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ورصدت كاميرات قناة "الأخبارية" السعودية، ولي العهد السعودي، وهو جالسا خلف العاهل السعودي، أثناء انعقاد القمة الخليجية.
© AFP 2018 / Yasser Al-Zayyat / AFP
وكان الأمير محمد بن سلمان، قام بجولة خارجية شملت عددا من الدول العربية، والأرجنتين التي شهدت قمة العشرين.
ومن المقرر أن تعقد القمة، ليوم واحد، بحضور قادة "المجلس الخليجي"، الذي يضم السعودية والكويت والإمارات وقطر والبحرين وعمان.
وكان "المجلس" قد تلقى صدمة كبيرة، في 5 حزيران/يونيو 2017؛ عقب إعلان السعودية والبحرين والإمارات، ومعها مصر، قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع قطر، وفرض مقاطعة واسعة عليها.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أثناء حضوره القمة الخليجية الـ 39 المنعقدة في الرياض، 9 ديسمبر/كانون الأول 2018
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