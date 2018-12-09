توتر عسكري بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي بعد اجتياز الأخير الخط التقني الحدودي

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن عشرات الجنود الإسرائيليين انتشروا في المنطقة، وقامت آليات وجرافات عسكرية باجتياز الخط التقني وتساندها عشرات الآليات العسكرية والدبابات الإسرائيلية.

وأشارت الوكالة إلى أن جنود العدو الإسرائيلي استقدموا حفارة اجتازت الشريط التقني في محلة كروم الشراقي في خراج بلدة ميس الجبل اللبنانية.

وبدأت دورية الجيش الإسرائيلي بأعمال الحفر في محاذاة الخط الأزرق، بمؤازرة حوالى 25 جنديا، فيما تسود حالة من الإستنفار من الجهة اللبنانية من قبل الجيش اللبناني وقوات "اليونيفيل".

وفي سياق متصل، أشار الإعلامي في قناة "المنار" علي شعيب في سلسلة تغريدات على حسابه عبر "تويتر" إلى "انتشار متبادل بين الجيش اللبناني وقوات الإحتلال الإسرائيلي على طرفي الحدود في منطقة كروم الشراقي في بلدة "ميس الجبل" على خلفية محاولات العدو وضع علامات عند الخط الأزرق ومنع الجيش اللبناني لذلك بسبب عدم وجود فريق طوبغرافي للتحقق".