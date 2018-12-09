أمير الكويت يوجه دعوة أمام القمة الخليجية بشأن أزمة قطر

وقال أمير الكويت، في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية لقمة مجلس التعاون الخليجي اليوم الأحد، 9 ديسمبر/كانون الأول: "ندعو لوقف الحملات الإعلامية التي بلغت حدودنا ومست أمننا، وستدمر كل بناء أقمناه"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف الشيخ صباح الأحمد: "لابد من التأكيد على قلقنا من تنامي ظاهرة الإرهاب، انطلاقا من حرصنا على حفاظ على وحدة الموقف الخليجي". وقال: "أخطر ما نواجهه من تحديات هو الخلاف الذي دب في كياننا الخليجي واستمراره لنواجه تهديدا خطرا لوحدة موقفنا وتعريضا لمصالح أبناء دولنا للضياع".

كما أشاد أمير الكويت، "بالجهود التي يبذلها التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية في اليمن، لإنهاء معاناة الشعب اليمني ووقف ممارسات الميليشيا الانقلابية"، مثمنا جهود الحل السياسي للأزمة وداعيا إلى دعم نجاح مشاورات السلام في السويد.

وطالب إيران بعدم التدخل في شؤون دول الجوار واحترام سيادة واستقرار دول المنطقة، داعيا إلى وقف الحملات الإعلامية في الخليج لاحتواء الخلافات بين الدول الشقيقة.