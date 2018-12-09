عقب منحته المالية... السفير القطري يغادر غزة

وقال مدير العمليات المركزية في هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، ماهر أبو العوف، إن السفير العمادي والوفد المرافق له غادر، ظهر اليوم قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون. وذلك وفقا لوكالة "قدس برس".

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وكان العمادي، قد وصل قطاع غزة، مساء الخميس الماضي، مصطحبا معه المنحة القطرية الثانية لموظفي غزة، والتي تبلغ 15 مليون دولار.والتقى العمادي خلال زيارته للقطاع، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، والعديد من الفعاليات ،وافتتح العديد من المشاريع القطرية في قطاع غزة.ويشار إلى أن هذه المنحة القطرية الثانية لموظفي غزة، والتي تستمر لمدة 6 شهور، وتشمل تغطية مصاريف ثمن سولار محطة توليد الكهرباء، وصرف 100 دولار لخمسين ألف أسرة فقيرة.

وكانت قطر قد اشترطت على إسرائيل نشر بيان يدعم جهودها الرامية إلى مساعدة قطاع غزة، قبيل نقل الدفعة الثانية من المنحة القطرية.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، صباح الخميس، أن هذا الشرط كان الخلفية للتغريدة الاستثنائية التي دونها السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، رون درمر، وشكر فيها قطر.

وأفاد الموقع العبري بأن السفير الإسرائيلي، درمر، قد كتب على حسابه الشخصي على "تويتر"، أن إسرائيل تثمن الجهود الأممية والمصرية والقطرية لتحسين الأوضاع في غزة، مضيفا أن إسرائيل ترجو التوصل إلى اتفاق طويل المدى، يحافظ على أمن إسرائيل، ويمكن تطوير قطاع غزة.