شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يتحدث عن اليمن أثناء افتتاحه أعمال القمة الخليجية الـ39 والان مع التفاصيل

افتتح العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الأحد أعمال القمة الخليجية الـ39.

وقال الملك سلمان" لقد حرصت دول التحالف بطلب من الحكومة الشرعية في اليمن على إنقاذ اليمن وشعبه من فئة انقلبت على شرعيته وعمدت إلى العبث بأمنه واستقراره"

وأضاف "كما عملت دول التحالف على إعادة الأمل للشعب اليمني من خلال برامج الإغاثة والمساعدات الإنسانية".

وزاد" تواصل دول التحالف دعمها لجهود الوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية وفقاً لقرار مجلس الأمن 2216 ، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ، ونتائج الحوار الوطني اليمني الشامل".