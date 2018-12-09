شكرا لقرائتكم خبر عن سماعات الهاتف تصعق شابا وتقتله في الحال والان مع التفاصيل
صعق شاب ماليزي من سماعات الهاتف أثناء نومه وفارق الحياة، حيث تم العثور على الطالب في سريره، بمدينة كامبونغ بارو الماليزية، متأثرا بصعقة كهربائية من سماعات الأذن المربوطة بالهاتف أثناء نومه وهي بأذنيه.
وتبين أن سبب الوفاة كان الصعقة الكهربائية من هاتفه الذي كان موصولا إلى الشاحن في وقت كانت السماعات في أذني الفتى طوال الليل.
ولم تظهر أي علامات إصابة للمراهق الماليزي سوى في أذنه اليسرى، التي بدت مغطاة بالدماء، وبداخلها آثار حروق، وهي الجهة التي يبدو أنه صعق من ناحيتها، وتبعث هذه الواقعة الغريبة والمأساوية برسالة تحذير لكل الآباء.
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