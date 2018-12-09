شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تطلق صاروخا للجانب المظلم من القمر والان مع التفاصيل

أطلقت الصين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت المسبار القمري "تشانغ آه-4"، حيث من المتوقع أن يقوم بأول هبوط سلس على الجزء المظلم من القمر.

ويحمل الصاروخ من طراز "لونغ مارش-3 بي" المسبار القمري المكون من مركبتين واحدة للهبوط وأخرى جوالة، وقد أطلق من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية في مقاطعة سيتشوان بجنوب غربي الصين، مفتتحا فصلا جديدا في تاريخ استكشاف القمر.

وبما أن دورة القمر حول الشمس هي نفسها فترة دورانه، فإن الجانب نفسه يواجه الأرض دائما، بينما يسمى الوجه الآخر الذي لا يمكن رؤيته من الأرض بالجانب البعيد أو الجانب المظلم، وذلك ليس لأنه مظلم، بل لأن معظمه لا يزال مجهولا.

وستكون مهمة "تشانغ آه-4" خطوة رئيسة في الكشف عن الجانب البعيد الغامض من القمر.

وقال تشانغ خه المدير التنفيذي لمشروع المسبار "تشانغ آه-4" : "إن الهبوط السلس واستكشاف الجانب البعيد، الذي لم يسبق اكتشافه من قبل، سيوفر معلومات مباشرة عن التضاريس ومكونات التربة القمرية وغيرها من البيانات العلمية، ما سيساعد على إثراء فهمنا للقمر والكون".

وفي هذا السياق، أعلنت مصلحة الدولة للفضاء أن المهام العلمية لبعثة المسبار "تشانغ آه-4" تشمل الرصد الفلكي الراديوي منخفض التردد، ومسح التضاريس والأراضي، والكشف عن التركيبة المعدنية، وقياس الإشعاع النيوتروني والذرات المحايدة لدراسة البيئة على الجانب البعيد من القمر.

وسيتم إجراء ثلاث تجارب علمية وتكنولوجية وضعتها الجامعات الصينية خلال مهمة المسبار "تشانغ آه-4".