شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اللحظات الأخيرة لغرق أم وأبنائها الثلاثة في مستنقع مائي بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

جدة -

متابعة الخليج 365 - المدينة:

لقيت أم وأبناؤها الثلاثة، أمس السبت، حتفهم في محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة؛ إثر حادث غرق بأحد المستنقعات في وادي المخاضة.

وقال شهود، إن الأم وأبناءها كانوا في منزل جدتهم، ونزل اثنان من أبنائها إلى المستنقع للسباحة، وخلال ذلك سمعت شقيقتهما صوت استغاثتهما، فحاولت نجدتهما لكن دون جدوى، بسبب عمق المياه في المستنقع والذي يبلغ ثلاثة أمتار.

وأوضحوا، أن الأم حضرت فوراً بحثاً عن أبنائها، وألقت بنفسها بالمستنقع لمحاولة نجدتهم، لكنها غرقت معهم، قبل أن تحضر الجدة ويتم الاتصال بالدفاع المدني الذي حضر واستخرج الجثث.

وكانت فرق الدفاع المدني بالمدينة المنورة تمكنت، من انتشال جثامين 3 أطفال ووالدتهم، عقب سقوطهم قرب منزلهم في وادي المخاضة بمركز صفينة بمحافظة المهد، وتم نقلهم إلى مستشفى المهد.