فيديو| 39 قمة في 37 عامًا.. هذه أهم اجتماعات الخليج

اخبار الخليج 365 - القاهرة - بواسطة هاني العربي تنعقد قمة مجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها السعودية في دورتها الـ39 وسط أجواء متوترة بسبب ما تمر به البلدان العربية من أزمات سياسية.

وسبق انعقاد هذه القمة، 38 قمة خليجية، كان آخرها في دولة الكويت، في الخامس من ديسمبر 2017، وصدر عنها "إعلان الكويت"، الذي أكد من خلاله القادة تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته نحو الحفاظ على المكتسبات، وتحقيق تطلعات مواطنيه إلى مزيد من الإنجازات في مسيرة المجلس، التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.

وتأسس مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية عام 1981 ، وكانت أول القمم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية 6 دول وهي السعودية والبحرين وسلطنة عمان والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

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